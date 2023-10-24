Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу за сутки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщил в утренней сводке генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Подразделениями украинских ракетных войск поражено 8 артиллерийских средств, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, понтонно-мостовую переправу противника, а также в двух районах осуществлено дистанционное минирование местности.
За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.
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