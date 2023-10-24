Ночью силы ПВО уничтожили все 6 российских беспилотников - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В ночь на вторник, 24 октября, российские войска атаковали Украину 6-ю беспилотниками. Их все сбили украинские силы противовоздушной обороны. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает УНН.
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"Сегодня ночью, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все ударные БпЛА", — говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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Ночью руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщал о звуках взрывов в области и работе ПВО.
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