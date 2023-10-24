Ночью силы ПВО уничтожили все 6 российских беспилотников - Генштаб

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"Сегодня ночью, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все ударные БпЛА", — говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Ночью руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщал о звуках взрывов в области и работе ПВО.

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