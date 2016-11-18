Українська медицина тримається лише на ентузіазмі молодих фахівців – медичний фізик

“Лікарі, які є в Україні, знають дуже багато і мають дуже багато. Але є багато факторів, які не дають їм бути професіональними. У принципі, це не лише проблема медицини, це проблема всіх галузей в Україні. Загальний економічний стан і та ситуація, яка склалась в Україні, — не створюють передумов для розвитку, у тому числі і медицини.

Вважаю, що українські лікарі мають великі перспективи і бажання розвиватися. Проте після того, як вони завершують навчання і потрапляють до бюрократичної медицини, яка дуже погано оплачується, то або витрачають бажання працювати, або їдуть за кордон”, — сказав Р.Зелінський.

Він також зауважив, що, до прикладу, в Україні немає навіть такої посади, як медичний фізик у структурі закладів МОЗу. Є посада інженера-радіолога, але, за своїми обов’язками, медичні фізики працюють на рівні з лікарями, але при цьому у штатному розписі вони прирівнюються, фактично, до середнього медичного персоналу.

“На даний момент, окрім власного ентузіазму, немає жодних передумов для розвитку медичної фізики в Україні. І дуже добре, що в Україні є багато активної молоді, яка на власному ентузіазмі навчається. Але їм вкрай необхідна законотворча і юридична підтримка, а також допомога спеціалістів та керівництва Міністерства охорони здоров’я”, — зазначив Р. Зеленський.

Як повідомляв УНН, за словами віце-президента Національної академії наук (НАН) України, академіка НАН Антона Наумовця, сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне відображення переважно у приватних клініках.

Також нагадаємо, у держлікарнях медичне обладнання не оновлюється по кілька десятків років.

За словами виконавчого секретаря Асоціації радіологів України Ю.Коваленка, на відміну від держаних медичних закладів, приватні лікарні оснащені якісним та новим медичним обладнанням.

“У приватні лікарні ніхто не купує застаріле обладнання, там гарне, якісне і абсолютно нове обладнання. А от у державних — там по 30 років вже нічого не оновлювалося і тому звісно, що воно на певний рівень застаріле”, — резюмував він.