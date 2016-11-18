Украинская медицина держится только на энтузиазме молодых специалистов - медицинский физик

"Врачи, которые есть в Украине, знают очень много и имеют очень много. Но есть много факторов, которые не дают им быть профессиональными. В принципе, это не только проблема медицины, это проблема всех отраслей в Украине. Общее экономическое положение и ситуация, которая сложилась в Украине, - не создают предпосылок для развития, в том числе и медицины.

Считаю, что украинские врачи имеют большие перспективы и желание развиваться. Однако после того, как они завершают обучение и попадают в бюрократизированную медицину, которая очень плохо оплачивается, то или теряют желание работать, или едут за границу", - сказал Р.Зелинский.

Он также отметил, что, к примеру, в Украине нет даже такой должности, как медицинский физик в структуре учреждений Минздрава. Есть должность инженера-радиолога, но по своим обязанностям, медицинские физики работают наравне с врачами, но при этом в штатном расписании они приравниваются фактически к среднему медицинскому персоналу.

"На данный момент, кроме собственного энтузиазма, нет никаких предпосылок для развития медицинской физики в Украине. И очень хорошо, что в Украине есть много активной молодежи, которая на собственном энтузиазме учится. Но им крайне необходима законотворческая и юридическая поддержка, а также помощь специалистов и руководства Министерства здравоохранения", - отметил Р.Зелинский.

Как сообщал УНН, по словам вице-президента Национальной академии наук (НАН) Украины, академика НАН Антона Наумовца, современные достижения физики находят свое технологическое отображение преимущественно в частных клиниках.

Также напомним, в госбольницах медицинское оборудование не обновляется по несколько десятков лет.

По словам исполнительного секретаря Ассоциации радиологов Украины Ю.Коваленко, в отличие от государственных медицинских учреждений, частные больницы оснащены качественным и новым медицинским оборудованием.

"В частные больницы никто не покупает устаревшее оборудование, там хорошее, качественное и абсолютно новое оборудование. А вот в государственных - там по 30 лет уже ничего не обновлялось и поэтому конечно оно на определенный уровень устарело", - резюмировал он.