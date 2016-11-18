Украинская медицина держится только на энтузиазме молодых специалистов - медицинский физик

ukru
15 марта, 19:03 • 108613 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148412 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126685 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119996 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106651 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102336 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96568 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126726 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128523 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127428 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 44809 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 40166 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 63304 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 48364 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 26706 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 126726 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 126613 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 263433 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 292694 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228953 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106264 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128524 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112361 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129567 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131538 просмотра
Актуальное
Украинская медицина держится только на энтузиазме молодых специалистов - медицинский физик

Украинская медицина держится только на энтузиазме молодых специалистов - медицинский физик

Киев • УНН

 • 18890 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинская медицина имеет большой потенциал, но из-за отсутствия государственной поддержки, наши специалисты выезжают за границу или меняют профессию. Такое мнение в комментарии УНН высказал заведующий отделением медицинской физики Клиники Спиженко Руслан Зелинский.

"Врачи, которые есть в Украине, знают очень много и имеют очень много. Но есть много факторов, которые не дают им быть профессиональными. В принципе, это не только проблема медицины, это проблема всех отраслей в Украине. Общее экономическое положение и ситуация, которая сложилась в Украине, - не создают предпосылок для развития, в том числе и медицины.

Считаю, что украинские врачи имеют большие перспективы и желание развиваться. Однако после того, как они завершают обучение и попадают в бюрократизированную медицину, которая очень плохо оплачивается, то или теряют желание работать, или едут за границу", - сказал Р.Зелинский.

Он также отметил, что, к примеру, в Украине нет даже такой должности, как медицинский физик в структуре учреждений Минздрава. Есть должность инженера-радиолога, но по своим обязанностям, медицинские физики работают наравне с врачами, но при этом в штатном расписании они приравниваются фактически к среднему медицинскому персоналу.

"На данный момент, кроме собственного энтузиазма, нет никаких предпосылок для развития медицинской физики в Украине. И очень хорошо, что в Украине есть много активной молодежи, которая на собственном энтузиазме учится. Но им крайне необходима законотворческая и юридическая поддержка, а также помощь специалистов и руководства Министерства здравоохранения", - отметил Р.Зелинский.

Как сообщал УНН, по словам вице-президента Национальной академии наук (НАН) Украины, академика НАН Антона Наумовца, современные достижения физики находят свое технологическое отображение преимущественно в частных клиниках.

Также напомним, в госбольницах медицинское оборудование не обновляется по несколько десятков лет.

По словам исполнительного секретаря Ассоциации радиологов Украины Ю.Коваленко, в отличие от государственных медицинских учреждений, частные больницы оснащены качественным и новым медицинским оборудованием.

"В частные больницы никто не покупает устаревшее оборудование, там хорошее, качественное и абсолютно новое оборудование. А вот в государственных - там по 30 лет уже ничего не обновлялось и поэтому конечно оно на определенный уровень устарело", - резюмировал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы