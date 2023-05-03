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Українська "Мавка" потрапила у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд

Українська "Мавка" потрапила у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд

Київ • УНН

 • 1159992 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. Про це пише УНН з посиланням на Держкіно.

Деталі

За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Завдяки цим результатам "Мавка" потрапила у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд, посіла другу позицію іспанського прокату за вікенд серед нових релізів, віддавши першість іспанському екшену "FATUM", та очолила рейтинг кінострічок від незалежних дистрибуторів.

Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку.

Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution. Генеральним медіапартнером проєкту виступає канал "1+1".

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