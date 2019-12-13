Українська курятина зможе отримати маркування "без антибіотиків"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. З 1 січня 2020 року асоціація “Союз птахівників України” почне моніторинг найбільших виробників курятини на використання антибіотиків. Про це повідомляє прес-служба асоціації, передає УНН.
Йдеться про контрольований моніторинг залишків інгібіторів і токсинів в кормах, воді, кінцевій продукції і продуктах життєдіяльності птиці протягом всього циклу її вирощування на чотирьох підприємствах — членах асоціації, а саме:
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- ЗАТ “Миронівська птахофабрика” Групи МХП (ТМ “Наша Ряба”);
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- ТОВ “Вінницька птахофабрика” Групи МХП (ТМ “Наша Ряба”);
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- ЗАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” (ТМ “Епікур”);
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- ТОВ “Ясенсвіт” ГК “Ovostar Union” (ТМ “Ясенсвіт”).
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Асоціація буде здійснювати моніторинг підприємств близько 3 місяців, слідом за чим буде проведена оцінка відповідності.
“Результати аудиту і висновок про відповідність будуть вважатися підставою для надання права наносити маркування „без антибіотиків“ на харчовий продукт компаній”, — розповіли птахівники, додавши, що результати аудитів будуть оприлюднені на сайті асоціації.
Крім того, в асоціації зазначили, що Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, згідно зі стандартною процедурою, залишає право здійснювати нагляд за виробниками курятини на будь-якому виробничому етапі.
Нагадаємо, Центр експертиз “ТЕСТ” проінспектував куряче філе українських виробників. Ні антибіотиків, ні гормонів росту в продукції не виявлено. Детальніше тут.