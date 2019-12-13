Украинская курятина сможет получить маркировку "без антибиотиков"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. С 1 января 2020 года ассоциация “Союз птицеводов Украины” начнет мониторинг крупнейших производителей курятины на использование антибиотиков. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации, передает УНН.
Речь идет о контролируемом мониторинге остатков ингибиторов и токсинов в кормах, воде, конечной продукции и продуктах жизнедеятельности птицы в течение всего цикла ее выращивания на четырех предприятиях — членах ассоциации, а именно:
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- ЗАО “Мироновская птицефабрика” Группы МХП (ТМ “Наша Ряба”)
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- ООО “Винницкая птицефабрика” Группы МХП (ТМ “Наша Ряба”)
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- ЗАО “Владимир-Волынская птицефабрика” (ТМ “Эпикур”)
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- ООО “Ясенсвит” ГК “Ovostar Union” (ТМ “Ясенсвит”).
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Ассоциация будет осуществлять мониторинг предприятий около 3 месяцев, вслед за чем будет проведена оценка соответствия.
“Результаты аудита и заключение о соответствии будут считаться основанием для предоставления права наносить маркировку „без антибиотиков“ на пищевой продукт компаний”, — рассказали птичники, добавив, что результаты аудитов будут обнародованы на сайте ассоциации.
Кроме того, в ассоциации указали, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, согласно стандартной процедуре, оставляет право осуществлять надзор за производителями курятины на любом производственном этапе.
Напомним, Центр экспертиз “ТЕСТ” проинспектировал куриное филе украинских производителей. Ни антибиотиков, ни гормонов роста в продукции не обнаружено. Подробнее здесь.