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Украинская курятина сможет получить маркировку "без антибиотиков"

Украинская курятина сможет получить маркировку "без антибиотиков"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. С 1 января 2020 года ассоциация “Союз птицеводов Украины” начнет мониторинг крупнейших производителей курятины на использование антибиотиков. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации, передает УНН.

Речь идет о контролируемом мониторинге остатков ингибиторов и токсинов в кормах, воде, конечной продукции и продуктах жизнедеятельности птицы в течение всего цикла ее выращивания на четырех предприятиях — членах ассоциации, а именно:

  • ЗАО “Мироновская птицефабрика” Группы МХП (ТМ “Наша Ряба”)
  • ООО “Винницкая птицефабрика” Группы МХП (ТМ “Наша Ряба”)
  • ЗАО “Владимир-Волынская птицефабрика” (ТМ “Эпикур”)
  • ООО “Ясенсвит” ГК “Ovostar Union” (ТМ “Ясенсвит”).

Ассоциация будет осуществлять мониторинг предприятий около 3 месяцев, вслед за чем будет проведена оценка соответствия.

“Результаты аудита и заключение о соответствии будут считаться основанием для предоставления права наносить маркировку „без антибиотиков“ на пищевой продукт компаний”, — рассказали птичники, добавив, что результаты аудитов будут обнародованы на сайте ассоциации.

Кроме того, в ассоциации указали, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, согласно стандартной процедуре, оставляет право осуществлять надзор за производителями курятины на любом производственном этапе.

Напомним, Центр экспертиз “ТЕСТ” проинспектировал куриное филе украинских производителей. Ни антибиотиков, ни гормонов роста в продукции не обнаружено. Подробнее здесь.

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