Украинская курятина сможет получить маркировку "без антибиотиков"

Речь идет о контролируемом мониторинге остатков ингибиторов и токсинов в кормах, воде, конечной продукции и продуктах жизнедеятельности птицы в течение всего цикла ее выращивания на четырех предприятиях — членах ассоциации, а именно:



ЗАО “Мироновская птицефабрика” Группы МХП (ТМ “Наша Ряба”)



ООО “Винницкая птицефабрика” Группы МХП (ТМ “Наша Ряба”)



ЗАО “Владимир-Волынская птицефабрика” (ТМ “Эпикур”)



ООО “Ясенсвит” ГК “Ovostar Union” (ТМ “Ясенсвит”).



Ассоциация будет осуществлять мониторинг предприятий около 3 месяцев, вслед за чем будет проведена оценка соответствия.

“Результаты аудита и заключение о соответствии будут считаться основанием для предоставления права наносить маркировку „без антибиотиков“ на пищевой продукт компаний”, — рассказали птичники, добавив, что результаты аудитов будут обнародованы на сайте ассоциации.

Кроме того, в ассоциации указали, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, согласно стандартной процедуре, оставляет право осуществлять надзор за производителями курятины на любом производственном этапе.

Напомним, Центр экспертиз “ТЕСТ” проинспектировал куриное филе украинских производителей. Ни антибиотиков, ни гормонов роста в продукции не обнаружено. Подробнее здесь.