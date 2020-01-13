Українська каратистка здобула "золото" на турнірі Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Українські каратисти розпочали олімпійський сезон виступом у Сантьяго на турнірі “Karate 1” Серії А. Про це інформує Українська федерація карате, передає УНН.
В активі збірної України дві нагороди — “золото” Анжеліки Терлюги та “бронза” Галини Мельник.
Примітно, що в змаганнях взяли участь 466 спортсменів з 65 країн світу. Україну представляли 8 членів національної збірної.
Додамо, наступний старт — перший турнір Прем’єр Ліги у Парижі, який пройде 24-26 січня.