Українська каратистка здобула "золото" на турнірі Серії А

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Українські каратисти розпочали олімпійський сезон виступом у Сантьяго на турнірі “Karate 1” Серії А. Про це інформує Українська федерація карате, передає УНН.

В активі збірної України дві нагороди — “золото” Анжеліки Терлюги та “бронза” Галини Мельник.

Примітно, що в змаганнях взяли участь 466 спортсменів з 65 країн світу. Україну представляли 8 членів національної збірної.

Додамо, наступний старт — перший турнір Прем’єр Ліги у Парижі, який пройде 24-26 січня.

Українські Національні Новини

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