Украинская каратистка завоевала "золото" на турнире Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Украинские каратисты начали олимпийский сезон выступлением в Сантьяго на турнире "Karate 1" Серии А. Об этом сообщает Украинская федерация каратэ, передает УНН.
В активе сборной Украины две награды - "золото" Анжелики Терлюгы и "бронза" Галины Мельник.
Примечательно, что в соревнованиях приняли участие 466 спортсменов из 65 стран мира. Украину представляли 8 членов национальной сборной.
Добавим, следующий старт - первый турнир Премьер Лиги в Париже, который пройдет 24-26 января.