Українська делегація в Гаазі обговорить порушення прав полонених та незаконну депортацію дітей - Лубінець

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"Ми продовжуємо низку міжнародних візитів для спілкування з нашими міжнародними колегами. Мета дуже проста. По перше, ми продовжуємо інформувати міжнародне суспільство, що ситуація щодо порушення прав громадян України з боку російської федерації продовжується. росіяни продовжують вбивати цивільне населення, порушувати права військовополонених, цивільних заручників, і зокрема, йдеться про привернення уваги до ситуації з українськими дітьми", - заявив Лубінець.

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Він підкреслив, що у рамках четвертого пункту "Формули миру" президента Володимира Зеленського необхідно зробити все для того, щоб повернути всіх депортованих та незаконно затриманих російською федерацією. За його словами, у складі делегації також є шість українських дітей, які розкажуть міжнародним партнерам свою історію.

"Кожен з них - це свідок цієї геноцидної політики російською федерацією стосовно українських дітей", - наголосив омбудсмен.

Він поінформував, що сьогодні делегація зустрінеться із представниками міжнародних ЗМІ, з міністеркою закордонних справ, а також буде зустріч в парламенті Нідерландів. Завтра, 15 вересня, українські представники зустрінуться з керівником Міжнародного кримінального суду.

"На мій погляд саме з керівництвом Міжнародного кримінального суду буде найбільш важлива зустріч. Всі вони важливі, але не кожного дня видається можливість особисто передати матеріали щодо воєнних злочинів проти українських дітей, проти українських громадян безпосередньо до керівництва Міжнародного кримінального суду", - підсумував Лубінець.

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