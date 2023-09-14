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Украинская делегация в Гааге обсудит нарушение прав пленных и незаконную депортацию детей - Лубинец

Украинская делегация в Гааге обсудит нарушение прав пленных и незаконную депортацию детей - Лубинец

Киев • УНН

 • 240203 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украинская делегация во главе с уполномоченным ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец находится с рабочим визитом в Гааге. Они обсудят вопросы нарушения прав военнопленных, гражданских заложников, а также незаконную депортацию и перемещение украинских детей, рассказал омбудсмен в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Мы продолжаем ряд международных визитов для общения с нашими международными коллегами. Цель очень простая. Во-первых, мы продолжаем информировать международное общество, что ситуация по нарушению прав граждан Украины со стороны российской федерации продолжается. россияне продолжают убивать гражданское население, нарушать права военнопленных, гражданских заложников, и в частности, речь идет о привлечении внимания к ситуации с украинскими детьми", - заявил Лубинец.

Детали

Он подчеркнул, что в рамках четвертого пункта "Формулы мира" президента Владимира Зеленского необходимо сделать все для того, чтобы вернуть всех депортированных и незаконно задержанных российской федерацией. По его словам, в составе делегации также есть шесть украинских детей, которые расскажут международным партнерам свою историю.

"Каждый из них - это свидетель этой геноцидной политики российской федерацией в отношении украинских детей", - подчеркнул омбудсмен.

Он проинформировал, что сегодня делегация встретится с представителями международных СМИ, с министром иностранных дел, а также будет встреча в парламенте Нидерландов. Завтра, 15 сентября, украинские представители встретятся с руководителем Международного уголовного суда.

"На мой взгляд именно с руководством Международного уголовного суда будет наиболее важная встреча. Все они важны, но не каждый день выдается возможность лично передать материалы по военным преступлениям против украинских детей, против украинских граждан непосредственно руководству Международного уголовного суда", - подытожил Лубинец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 300 тысяч детей могли быть похищены российскими военными в Украине - уполномоченная по правам ребенка

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