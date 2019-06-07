Українська армія у змозі відбити повномасштабний напад РФ - дипломат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У разі можливого повномасштабного нападу з боку Російської Федерації, українська армія здатна буде відбити атаку. Про це в інтерв'ю "Новому времени" розповів колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, передає УНН.
"Треба розрізняти Донбас і Крим. Крим - це довгострокова проблема. Що стосується Донбасу, то, думаю, повномасштабний напад Росії малоймовірний, навіть якщо вона зібрала війська на кордоні з Донецькою і Луганською областями. Справа в тому, що українська армія, якщо порівняти з 2014-м, стала набагато сильнішою і здатна відбити можливу російську атаку", - сказав Пайфер.
На його думку, у той же час, в самій Росії ескалація конфлікту навряд чи буде популярна, адже вона привела б до нових санкцій Заходу.
"Так що росіяни не нападуть, мені здається", - додав дипломат.
Раніше міністр оборони України Степан Полторак заявив, що російські військові сили продовжують нарощувати кількість поблизу кордонів з Україною.
Нагадаємо, Україна в ОБСЄ ініціює нараду про доступ до територій вздовж кордону з РФ.