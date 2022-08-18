Українки долучилися до спеціальної програми для біженців у Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Українські жінки, які були змушені полишити Україну через повномасштабне вторгнення рф, були запрошені взяти участь у програмі «Кухонний сад» для жінок-мігрантів та біженців у Австралії. Про це повідомили в Асоціації українців австралійського штату Вікторія (Association of Ukrainians in Victoria) на сторінці у Facebook, інформує УНН.
Деталі
Дану програму спонсорують губернатор штату Вікторії - високоповажна Лінда Дессау АС та її чоловік Ентоні Говард. В рамках кампінії «Кухонний сад миру та процвітання» жінки щотижня відвідують Будинок уряду, які беруть участь у спільних заходах, таких як приготування їжі, садівництво та ремесла, а також проводять екскурсії.
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«Програма дає учасникам можливість насолоджуватися суспільством інших жінок в інклюзивному середовищі, налагодити соціальні зв'язки, розвинути почуття приналежності до своєї спільноти та практикувати англійську мову», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові України.