Українки долучилися до спеціальної програми для біженців у Австралії

Деталі

Дану програму спонсорують губернатор штату Вікторії - високоповажна Лінда Дессау АС та її чоловік Ентоні Говард. В рамках кампінії «Кухонний сад миру та процвітання» жінки щотижня відвідують Будинок уряду, які беруть участь у спільних заходах, таких як приготування їжі, садівництво та ремесла, а також проводять екскурсії.

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«Програма дає учасникам можливість насолоджуватися суспільством інших жінок в інклюзивному середовищі, налагодити соціальні зв'язки, розвинути почуття приналежності до своєї спільноти та практикувати англійську мову», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові України.