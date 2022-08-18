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Украинки присоединились к специальной программе для беженцев в Австралии

Киев • УНН

 • 362142 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинские женщины, вынужденные покинуть Украину из-за полномасштабного вторжения РФ, были приглашены принять участие в программе «Кухонный сад» для женщин-мигрантов и беженцев в Австралии. Об этом сообщили в Ассоциации украинцев австралийского штата Виктория (Association of Ukrainians in Victoria) на странице Facebook, информирует УНН.

Украинки присоединились к специальной программе для беженцев в Австралии

Детали 

Данную программу спонсируют губернатор штата Виктории – достопочтенная Линда Дессау АС и ее муж Энтони Говард. В рамках кампании «Кухонный сад мира и процветания» женщины еженедельно посещают Дом правительства, участвующих в совместных мероприятиях, таких как приготовление пищи, садоводство и ремесла, а также проводят экскурсии.

Цитата

«Программа дает участникам возможность наслаждаться обществом других женщин в инклюзивной среде, наладить социальные связи, развить чувство принадлежности к своему сообществу и практиковать английский язык.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении Украины.

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