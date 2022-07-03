Зеленський запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові України. Про це він сказав під час спільного брифінгу з премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албанізе в Києві, передає УНН.
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«Обсяг робіт на вже звільнених територіях справді колосальний. А належить звільнити ще понад 2 тисячі населених пунктів на сході та півдні України. Я запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові та вдячний за готовність приєднатися до реалізації цього, впевнений, амбітного проекту», – сказав Зеленський.
Деталі
Зеленський повідомив, що ключовими темами на переговорах у Києві були безпекова співпраця між Україною та Австралією і подальший захист свободи.
Лідери також приділили увагу економічним викликам і необхідності посилити макрофінансову підтримку України. Президент подякував Прем’єр-міністру за розуміння українських потреб.
Доповнення
Європейський Союз може покрити основну частину загальної фінансової допомоги Україні на повоєнну відбудову, яка може перевищити 500 млрд євро. 4-5 липня на донорській конференції у швейцарському місті Лугано Україна надасть масштабний проект відновлення країни.