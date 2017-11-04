Українка Янчук стала півфіналісткою тенісних змагань у Нанті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українська тенісистка Ольга Янчук змогла подолати бар'єр 1/4 фіналу турніру ITF з призовим фондом 25 тисяч дол., на кортах у французькому Нанті, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
У чвертьфінальній баталії 22-річній українці знадобилося трохи більше години, щоб впоратися з представницею Швейцарії Конні Перрен — 6:1, 6:2.
За місце у фіналі Янчук посперечається з переможницею зустрічі між чешкою Джесікою Малечковою і третьою сіяною Ріхель Хогенкамп з Нідерландів.
Зауважимо, що це буде п’ятий півфінал для Янчук на турнірах з призовим фондом 25 тис. дол. в поточному сезоні. Уродженка Києва чотири рази доходила до фіналу, в одному з яких святкувала перемогу.