Українка Янчук стала півфіналісткою тенісних змагань у Нанті

У чвертьфінальній баталії 22-річній українці знадобилося трохи більше години, щоб впоратися з представницею Швейцарії Конні Перрен — 6:1, 6:2.

За місце у фіналі Янчук посперечається з переможницею зустрічі між чешкою Джесікою Малечковою і третьою сіяною Ріхель Хогенкамп з Нідерландів.

Зауважимо, що це буде п’ятий півфінал для Янчук на турнірах з призовим фондом 25 тис. дол. в поточному сезоні. Уродженка Києва чотири рази доходила до фіналу, в одному з яких святкувала перемогу.