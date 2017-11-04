Украинка Янчук стала полуфиналисткой теннисных соревнований в Нанте

В четвертьфинальной баталии 22-летней украинке понадобилось чуть больше часа, чтобы справиться с представительницей Швейцарии Конни Перрен — 6: 1, 6: 2.

За место в финале Янчук поспорит с победительницей встречи между чешкой Джессикой Малечковою и третьей сеяной Рихель Хогенкамп из Нидерландов.

Заметим, что это будет пятый полуфинал для Янчук на турнирах с призовым фондом 25 тыс. долл. в текущем сезоне. Уроженка Киева четыре раза доходила до финала, в одном из которых праздновала победу.