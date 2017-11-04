Украинка Янчук стала полуфиналисткой теннисных соревнований в Нанте

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 1410 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 63783 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132537 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108423 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110900 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108840 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101478 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106088 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102824 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147645 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украинка Янчук стала полуфиналисткой теннисных соревнований в Нанте

Украинка Янчук стала полуфиналисткой теннисных соревнований в Нанте

Киев  •  УНН

 • 10052 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинская теннисистка Ольга Янчук смогла преодолеть барьер 1/4 финала турнира ITF с призовым фондом 25 тысяч долл., на кортах во французском Нанте, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

В четвертьфинальной баталии 22-летней украинке понадобилось чуть больше часа, чтобы справиться с представительницей Швейцарии Конни Перрен — 6: 1, 6: 2.

За место в финале Янчук поспорит с победительницей встречи между чешкой Джессикой Малечковою и третьей сеяной Рихель Хогенкамп из Нидерландов.

Заметим, что это будет пятый полуфинал для Янчук на турнирах с призовым фондом 25 тыс. долл. в текущем сезоне. Уроженка Киева четыре раза доходила до финала, в одном из которых праздновала победу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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