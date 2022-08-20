Українка Вишиванова стала віце-чемпіонкою Європи з хай-дайвінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українська спортсменка Антоніна Вишиванова стала віце-чемпіонкою Європи з хай-дайвінгу. Про це інформує Міністерство молоді і спорту, передає УНН.
Цитата
“Україна була вперше представлена у цій дисципліні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. 24-річна спортсменка з Дніпра посіла 2-е місце у стрибках у воду з 20 метрової вишки”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
20 серпня ще один представник України у хай-дайвінгу, Олексій Пригоров, боротиметься за медалі у стрибках з 27 метрової вишки серед чоловіків.
Доповнення
25-річна українська спортсменка Людмила Лузан здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное на змаганнях Мультиспортивного Євро, які проходять в Мюнхені.