Українка виборола медаль турніру світової серії з настільного тенісу

Лідер українського жіночого настільного тенісу Маргарита Песоцька зуміла дійти до фіналу турніру серії "Challenge" – "Slovenia Open".

На шляху до вирішального матчу турніру Песоцька обіграла кількох дуже сильних представників азіатського континенту, а також австрійку японського походження Юи Хамамото і американку китайського походження Лілі Жанг. У півфіналі Маргарита не залишила жодних шансів на перемогу 14-річної Сацуки Одо з Японії, в той час як сіяна другий Пота в семи партіях обіграла Су Вай Ям з Гонконгу.

Фінал був абсолютно рівним матчем, але кожен раз Песоцька була трохи попереду. Вона вела 1:0, 2:1, 3:2 по партіях. У 6-му сеті мінімальну перемогу здобула Пота, а вирішальна партія стала справжньою драмою. За рахунку 9:10 українка чудовою багатоходовою атакою виграла очко, відігравши матчбол, а потім блискучою атакою бекхендом заробила вже свій матчбол. Однак в наступному розіграші схожа атака їй не вдалася. І все-таки потім знову Песоцька вийшла вперед, а після подачі Поти спробувала відразу перейти в атаку. Але знову помилка. Потім вже угорка вийшла вперед, і Песоцька зрівняла рахунок - 13:13. І все-таки Поті пощастило більше, і наступні два очка завоювала вона.

Відзначимо, під прапором України також виступали – Соломія Братейко, Олександр Дідух і Юрій Надольний.

Як повідомляв УНН, паралімпійці України здобули п'ять медалей турніру з настільного тенісу.