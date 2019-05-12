Українські паралімпійці виграли п'ять медалей турніру з настільного тенісу в Словенії

У доробку паралімпійців України: 2,5 "золота", 1 "срібло" та 1,5 "бронзи".



В особистих змаганнях паралімпійці України завоювали дві золоті нагороди: Литовченко Марина, клас 6 (діюча чемпіонка світу) та Дідух Віктор, клас 8 (діючий чемпіон Європи).



У командних змаганнях Литовченко Марина із представницею Румунії взяла "золото", до командного заліку України зараховується 0,5 медалі.



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Хлопці 8 класу (Ніколенко Максим, Дідух Віктор та Май Іван) у нелегкій боротьбі із китайцями (на турнірі дана країна була представлена 41 учасником) вибороли "срібло".



Наші візочники Петрунів Василь та Єзик Олександр здобули "бронзу" у третьому класі. Косміна Наталя (клас 11) у змішаній команді із представницею іншої країни також здобула "бронзу".



Відзначимо, за кількістю професійних учасників турнір виявився важчим за чемпіонат світу: в ньому взяли участь 448 гравців з 46 країн світу.