Українські паралімпійці виграли п'ять медалей турніру з настільного тенісу в Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з настільного тенісу у складі 14 спортсменів успішно виступила на міжнародному турнірі з паралімпійського настільного тенісу, який проходив у місті Лашко (Словенія), інформує УНН з посиланням на НКСІУ.
У доробку паралімпійців України: 2,5 "золота", 1 "срібло" та 1,5 "бронзи".
В особистих змаганнях паралімпійці України завоювали дві золоті нагороди: Литовченко Марина, клас 6 (діюча чемпіонка світу) та Дідух Віктор, клас 8 (діючий чемпіон Європи).
У командних змаганнях Литовченко Марина із представницею Румунії взяла "золото", до командного заліку України зараховується 0,5 медалі.
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Хлопці 8 класу (Ніколенко Максим, Дідух Віктор та Май Іван) у нелегкій боротьбі із китайцями (на турнірі дана країна була представлена 41 учасником) вибороли "срібло".
Наші візочники Петрунів Василь та Єзик Олександр здобули "бронзу" у третьому класі. Косміна Наталя (клас 11) у змішаній команді із представницею іншої країни також здобула "бронзу".
Відзначимо, за кількістю професійних учасників турнір виявився важчим за чемпіонат світу: в ньому взяли участь 448 гравців з 46 країн світу.