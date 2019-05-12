Украинские паралимпийцы выиграли пять медалей турнира по настольному теннису в Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по настольному теннису в составе 14 спортсменов успешно выступила на международном турнире по паралимпийскому настольному теннису, который проходил в городе Лашко (Словения), информирует УНН со ссылкой на НКСИУ.
В активе паралимпийцев Украины: 2,5 "золота", 1 "серебро" и 1,5 "бронзы".
В личных соревнованиях паралимпийцы Украины завоевали две золотые награды: Литовченко Марина, класс 6 (действующая чемпионка мира) и Дидух Виктор, класс 8 (действующий чемпион Европы).
В командных соревнованиях Литовченко Марина с представительницей Румынии взяла "золото", в командном зачёте Украины засчитывается 0,5 медали.
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Ребята 8 класса (Николенко Максим, Дидух Виктор и Май Иван) в нелегкой борьбе с китайцами (на турнире данная страна была представлена 41 участником) завоевали "серебро".
Наши колясочники Петрунив Василий и Иезек Александр получили "бронзу" в третьем классе. Космина Наталья (класс 11) в смешанной команде с представительницей другой страны также получила "бронзу".
Отметим, по количеству профессиональных участников турнир оказался тяжелее чемпионата мира: в нем приняли участие 448 игроков из 46 стран мира.