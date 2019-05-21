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Украинка завоевала медаль турнира мировой серии по настольному теннису

Украинка завоевала медаль турнира мировой серии по настольному теннису

Киев  •  УНН

 • 10916 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В рамках соревнований мировой серии по настольному теннису - открытого чемпионата Словении удачно выступила представительница сборной Украины Маргарита Песоцкая, сообщает УНН со ссылкой на ФНТУ.

Лидер украинского женского настольного тенниса Маргарита Песоцкая сумела дойти до финала турнира серии “Challenge” — “Slovenia Open”.

На пути к решающему матчу турнира Песоцкая обыграла нескольких очень сильных представителей азиатского континента, а также австрийку японского происхождения Юи Хамамото и американку китайского происхождения Лили Жанг. В полуфинале Маргарита не оставила никаких шансов на победу 14-летней Сацуки Одо из Японии, в то время как сеяная второй Пота в семи партиях обыграла Су Вай Ям из Гонконга.

Финал был абсолютно равным матчем, но каждый раз Песоцкая была немного впереди. Она вела 1:0, 2:1, 3:2 по партиям. В 6-м сете минимальную победу одержала Пота, а решающая партия стала настоящей драмой. При счете 9:10 украинка замечательной многоходовой атакой выиграла очко, сыграв матчбол, а затем блестящей атакой провела удар слева и заработала уже свой матчбол. Однако в следующем розыгрыше похожая атака ей не удалась. И все-таки потом снова Песоцкая вышла вперед, а после подачи Пота попыталась сразу перейти в атаку. Но опять ошибка. Затем уже венгерка вышла вперед, и Песоцкая сравняла счет — 13:13. И все-таки Поти повезло больше, и следующие два очка завоевала она.

Отметим, под флагом Украины также выступали — Соломия Братейко, Александр Дидух и Юрий Надольный.

Как сообщал УНН, паралимпийцы Украины получили пять медалей турнира по настольному теннису.

Украинские Национальные Новости

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