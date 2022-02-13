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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61467 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Українка Марта Костюк вийшла до фіналу кваліфікації турніру в Дубаї

Українка Марта Костюк вийшла до фіналу кваліфікації турніру в Дубаї

Київ • УНН

 • 18935 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до фіналу відбіркових змагань на престижному турнірі WTA-500 "DubaiDuty Free Tennis Championships" у Дубаї (ОАЕ), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Деталі

У матчі другого кола 19-річна киянка, посіяна під 12-м номером, впевнено обіграла французьку тенісистку Діану Паррі – 6:2, 6:2. Поєдинок тривав лише 57 хвилин.

За місце в основній сітці турніру Марта посперечається із Харрієт Дарт із Великобританії, яка обіграла росіянку Самсонову.

Нагадаємо

Ястремська обіграла одну із лідерів кваліфікації на турнірі у Дубаї.

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