Українка Марта Костюк вийшла до фіналу кваліфікації турніру в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до фіналу відбіркових змагань на престижному турнірі WTA-500 "DubaiDuty Free Tennis Championships" у Дубаї (ОАЕ), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У матчі другого кола 19-річна киянка, посіяна під 12-м номером, впевнено обіграла французьку тенісистку Діану Паррі – 6:2, 6:2. Поєдинок тривав лише 57 хвилин.
За місце в основній сітці турніру Марта посперечається із Харрієт Дарт із Великобританії, яка обіграла росіянку Самсонову.
Нагадаємо
Ястремська обіграла одну із лідерів кваліфікації на турнірі у Дубаї.