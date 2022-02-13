Теніс: українка обіграла одну із лідерів кваліфікації на турнірі у Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до фіналу кваліфікації на представницькому турнірі WTA-500 "Dubai Duty Free Tennis championships", що проходить у Дубаї (ОАЕ), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого кола відбіркового турніру одеситка за 2 години 17 хвилин переграла представницю Данії Клару Таусон (займає 33 місце в світовому рейтингу), посіяну під 2-м номером – 7:5, 5:7, 6:2.
Деталі
У першій партії українка поступалася 2:4, але зламала перебіг боротьби. У другому сеті точилася рівна боротьба. Таусон не змогла подати на партію за рахунку 5:4, але зробила ще один брейк і перевела матч у вирішальний сет.
Проте Ястремська впевнено провела третю партію. І хоча вона не подала на матч за рахунку 5:1, одеситка завершила зустріч на свою користь вже у наступному геймі, реалізувавши свій перший матчбол.
За місце в основній сітці Ястремська посперечається з американкою Медісон Бренгл, якій поступилася на Відкритому чемпіонаті Австралії минулого місяця.