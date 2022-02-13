Теннис: украинка обыграла одну из лидеров квалификации на турнире в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в финал квалификации на представительном турнире WTA-500 "Dubai Duty Free Tennis championships", который проходит в Дубае (ОАЭ), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго круга отборочного турнира одесситка за 2 часа 17 минут обыграла представительницу Дании Клару Таусон (занимает 33 место в мировом рейтинге), посеянную под 2-м номером - 7:5, 5:7, 6:2.
Детали
В первой партии украинка уступала 2:4, но сломала ход борьбы. Во втором сете шла равная борьба. Таусон не смогла подать на партию при счете 5:4, но сделала еще один брейк и перевела матч в решающий сет.
Тем не менее Ястремская уверенно провела третью партию. И хотя она не подала на матч при счете 5:1, одесситка завершила встречу в свою пользу уже в следующем гейме, реализовав свой первый матчбол.
За место в основной сетке Ястремская поспорит с американкой Мэдисон Бренгл, которой уступила на Открытом чемпионате Австралии в прошлом месяце.