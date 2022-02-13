Украинка Марта Костюк вышла в финал квалификации турнира в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в финал отборочных соревнований на престижном турнире WTA-500 "DubaiDuty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче второго круга 19-летняя киевлянка, посеянная под 12-м номером, уверенно обыграла французскую теннисистку Диане Парри - 6:2, 6:2. Поединок продолжался всего 57 минут.
За место в основной сетке турнира Марта поспорит с Харриет Дарт из Великобритании, которая обыграла россиянку Самсонову.
Напомним
Ястремская обыграла один из лидеров квалификации на турнире в Дубае.