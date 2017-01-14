Україні треба відмовитися від іміджу головної проблеми Європи - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Україні треба переконати США, що вона є майданчиком для можливостей. Про це в ефірі “5 каналу” заявив політичний експерт Євген Магда, передає УНН.
Є.Магда відповів на запитання, як варто чинити Україні, аби США допомагали утримувати російську агресію.
“Нам треба покладатися на самих себе. Сюди не прилетять американські рейнджери в достатній кількості для того, щоб воювати на Сході. У нас немає міжнародно зобов’язуючих договорів ані з США, ані з іншими країнами НАТО, про те, що нам будуть надавати військово-технічну допомогу. Навіть якщо США буде постачати нам летальну зброю, ... то це буде виключно захисна зброя. Розраховувати на постачання наступальної зброї взагалі не варто”, — заявив він.
“Нам треба відмовитися від іміджу найбільшої європейської проблеми, тому що до влади в США зараз прийшли прагматики. І вони на це дивитимуться прагматично. Нам треба переконати, що ми є майданчиком для можливостей, а не проблем”, зазначив експерт.
“Треба визнати, що особисто Трамп займатися Україною не буде. Це історичний факт. Для нас буде добре, якщо нами буде займатися Майкл Пенс, теж людина з репутацією яструба щодо Росії. Але знов-таки, республіканці славляться більш жорсткою політикою у зовнішніх справах, тобто вони будуть більш жорстко ставити питання і більш жорстко вимагати відповіді”, — додав він.