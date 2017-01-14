Україні треба відмовитися від іміджу головної проблеми Європи - експерт

Є.Магда відповів на запитання, як варто чинити Україні, аби США допомагали утримувати російську агресію.

“Нам треба покладатися на самих себе. Сюди не прилетять американські рейнджери в достатній кількості для того, щоб воювати на Сході. У нас немає міжнародно зобов’язуючих договорів ані з США, ані з іншими країнами НАТО, про те, що нам будуть надавати військово-технічну допомогу. Навіть якщо США буде постачати нам летальну зброю, ... то це буде виключно захисна зброя. Розраховувати на постачання наступальної зброї взагалі не варто”, — заявив він.

“Нам треба відмовитися від іміджу найбільшої європейської проблеми, тому що до влади в США зараз прийшли прагматики. І вони на це дивитимуться прагматично. Нам треба переконати, що ми є майданчиком для можливостей, а не проблем”, зазначив експерт.

“Треба визнати, що особисто Трамп займатися Україною не буде. Це історичний факт. Для нас буде добре, якщо нами буде займатися Майкл Пенс, теж людина з репутацією яструба щодо Росії. Але знов-таки, республіканці славляться більш жорсткою політикою у зовнішніх справах, тобто вони будуть більш жорстко ставити питання і більш жорстко вимагати відповіді”, — додав він.