Украине нужно отказаться от имиджа главной проблемы Европы - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Украине нужно убедить США, что она является площадкой для возможностей. Об этом в эфире "5 канала" заявил политический эксперт Евгений Магда, передает УНН.
Е.Магда ответил на вопрос, как следует поступать Украине, чтобы США помогали сдерживать российскую агрессию.
"Нам надо полагаться на самих себя. Сюда не прилетят американские рейнджеры в достаточном количестве для того, чтобы воевать на Востоке. У нас нет международно обязывающих договоров ни с США, ни с другими странами НАТО, о том, что нам будут предоставлять военно-техническую помощь. Даже если США будет поставлять нам летальное оружие ... то это будет исключительно защитное оружие. Рассчитывать на поставку наступательного оружия вообще не стоит ", - заявил он.
"Нам надо отказаться от имиджа крупнейшей европейской проблемы, потому что к власти в США сейчас пришли прагматики. И они на это будут смотреть прагматично. Нам надо убедить, что мы являемся площадкой для возможностей, а не проблем ", - отметил эксперт.
"Надо признать, что лично Трамп заниматься Украиной не будет. Это исторический факт. Для нас будет хорошо, если нами будет заниматься Майкл Пенс, тоже человек с репутацией ястреба по России. Но опять-таки, республиканцы славятся более жесткой политикой по внешним делам, то есть они будут более жестко ставить вопрос и более жестко требовать ответа ", - добавил он.