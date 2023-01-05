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Україні надають додаткову зброю, коли бачать, що ми самостійно подібне застосовуємо — Резніков

Київ • УНН

 • 506573 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Україні партнери надають додаткову військову допомогу, коли бачать, що ми самі подібне виготовляємо та застосовуємо. Наприклад, так було з безпілотниками.Про це розповів в інтервʼю Олені Фроляк міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.

Україні надають додаткову зброю, коли бачать, що ми самостійно подібне застосовуємо — Резніков

Цитата

“Коли наш „Нептун“ відправив на дно флагман російського флоту, ми отримали „Гарпун“. І таких прикладів багато. Нам починають щось давати, коли бачать, що ми все одно це робимо. Коли почали використовувати наші безпілотники, якими почали завдавати ураження, ми почали отримувати деякі ударні дрони від наших партнерів”, — розповів Резніков.

Окрім того, він наголосив, що ця війна — виклик і можливості для українського ВПК. Крім того, як підкреслює міністр, все, що буде протестовано на війні в Україні, завтра буде мати знак якості номер один на будь-яких ринках.

Доповнення

Раніше західні партнери не давали Україні протикорабельні системи Harpoon через побоювання ескалації.

Резніков повідомляв, що повномасштабне вторгнення змусило спростити деякі процедури щодо роботи вітчизняного військово промислового комплексу. Україна і надалі планує розвивати дану галузь та виготовляти все, від снарядів до літаків.

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