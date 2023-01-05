Украине предоставляют дополнительное оружие, когда видят, что мы самостоятельно подобное применяем — Резников

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“Когда наш „Нептун“ отправил на дно флагман русского флота, мы получили „Гарпун“. И таких примеров много. Нам начинают что-то давать, когда видят, что мы все равно это делаем. Когда начали использовать наши беспилотники, которыми начали наносить поражение, мы начали получать некоторые ударные дроны от наших партнеров”, — рассказал Резников.

Кроме того, он подчеркнул, что эта война — вызов и возможности для украинского ВПК. Кроме того, как подчеркивает министр, все, что будет протестировано на войне в Украине, завтра будет иметь знак качества номер один на любых рынках.

Дополнение

Ранее западные партнеры не давали Украине противокорабельные системы Harpoon из-за опасений эскалации.

Резников сообщал, что полномасштабное вторжение заставило упростить некоторые процедуры по работе отечественного военно-промышленного комплекса. Украина и в дальнейшем планирует развивать данную отрасль и производить все, от снарядов до самолетов.