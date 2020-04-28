Українець тріумфував на міжнародному шаховому турнірі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міжнародний український гросмейстер Кирило Шевченко став переможцем відкритого турніру I Torneo de Ajedrez Online Sunway Sitges, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".
Киянин набрав 7 очок, поділив 1-9 місця і став переможцем за додатковим показником. Стільки ж в активі міжнародного майстра Михайла Копилова, але його коефіцієнт виявився 9-м.
Варто відзначити, що участь у змаганнях приймали 224 шахісти з різних куточків світу.
Як повідомляв УНН, українська збірна виграла стартову матчеву зустріч у суперфіналі Світової Ліги з шахів.