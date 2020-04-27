Збірна України з перемоги стартувала у суперфіналі Світової Ліги з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Збірна України у першому матчі суперфіналу Світової Ліги з шахів перемогла команду Сербії, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи" у Facebook.
Поєдинок турніру, в якому виступають чотири збірні, відбувався на платформі Chess.com.
Наступний матч суперфінальної серії Україна проведе 3 травня проти Казахстану.
Зауважимо, що абсолютного чемпіона Сезону 5 визначають в круговому турнірі чотири найкращі команди Світової Ліги швидких шахів: Україна, Росія, Казахстан і Сербія.