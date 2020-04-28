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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 60855 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130349 просмотра

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Украинец победил на международном шахматном турнире

Украинец победил на международном шахматном турнире

Киев  •  УНН

 • 13487 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Международный украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко стал победителем открытого турнира I Torneo de Ajedrez Online Sunway Sitges, информирует УНН со ссылкой на сообщество "Украинские шахматы".

Киевлянин набрал 7 очков, поделил 1-9 места и стал победителем по дополнительным показателем. Столько же в активе международного мастера Михаила Копылова, но его коэффициент оказался 9-м.

Стоит отметить, что участие в соревнованиях принимали 224 шахматиста из разных уголков мира.

Как сообщал УНН, украинская сборная выиграла стартовую матчевую встречу в суперфинале Мировой Лиги по шахматам.

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