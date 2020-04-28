Украинец победил на международном шахматном турнире
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Международный украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко стал победителем открытого турнира I Torneo de Ajedrez Online Sunway Sitges, информирует УНН со ссылкой на сообщество "Украинские шахматы".
Киевлянин набрал 7 очков, поделил 1-9 места и стал победителем по дополнительным показателем. Столько же в активе международного мастера Михаила Копылова, но его коэффициент оказался 9-м.
Стоит отметить, что участие в соревнованиях принимали 224 шахматиста из разных уголков мира.
Как сообщал УНН, украинская сборная выиграла стартовую матчевую встречу в суперфинале Мировой Лиги по шахматам.