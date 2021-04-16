Українець створював віруси-шифрувальники для атак на фінустанови європейських країн

Деталі

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом створення та збуту шкідливих програмних засобів (ч. 1 ст. 361-1 КК України).

За даними слідства, обвинувачений спеціалізувався на модифікації та криптуванні шкідливого програмного забезпечення типу віруси-шифрувальники (Ransomware), яке в подальшому збував хакерським угрупованням для вчинення протиправної діяльності. Це тип шкідливої програми, з використанням якої хакери заражають комп'ютери потерпілих, що надає змогу віддалено зашифрувати інформацію і в подальшому вимагати викуп за нібито розблокування доступу до зашифрованих даних.

Хакерські атаки були спрямовані на фінансові установи європейських країн, повідомили в ОГП.

Повідомляється, що за результатами проведення комп'ютерно-технічних експертиз у обвинуваченого було виявлено сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які модифікувались та криптувались, що дозволяло "обходити" сучасні антивірусні програми.

Що було раніше

Як стало відомо цього тижня, поліція польського міста Катовіце затримала 19 хакерів родом з Білорусі та України, яким, за версією слідства, вдалося обдурити декілька сотень людей.



