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Украинец создавал вирусы-шифровальщики для атак на финучреждения европейских стран

Украинец создавал вирусы-шифровальщики для атак на финучреждения европейских стран

Киев  •  УНН

 • 12711 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении украинского хакера, который создавал и сбывал вирусы-шифровальщики для кибератак на финансовые учреждения европейских стран. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

Так, в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины по факту создания и сбыта вредных программных средств (ч. 1 ст. 361-1 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый специализировался на модификации и шифровании вредоносного программного обеспечения типа вирусы-шифровальщики (Ransomware), которое в дальнейшем сбывал хакерским группировкам для совершения противоправной деятельности. Этот тип вредоносной программы, с использованием которой хакеры заражают компьютеры пострадавших, дает возможность удаленно зашифровать информацию и в дальнейшем требовать выкуп за якобы разблокировку доступа к зашифрованным данным.

Хакерские атаки были направлены на финансовые учреждения европейских стран, сообщили в ОГП.

Сообщается, что по результатам проведения компьютерно-технических экспертиз у обвиняемого было обнаружено сотни различных вредных программных продуктов, которые модифицировались и криптовались, что позволяло "обходить" современные антивирусные программы.

Что было раньше

Как стало известно на этой неделе, полиция польского города Катовице задержала 19 хакеров родом из Беларуси и Украины, которым, по версии следствия, удалось обмануть несколько сотен человек.

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