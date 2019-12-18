Українець став трикратним чемпіоном Дефлімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. П'ятий і передостанній день змагань у Санта Катеріні приніс 3 високі нагороди національній дефлімпійській збірній команди України в рамках Дефлімпіади-2019, передає УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.
Дмитро Мажаєв у гонці переслідування виборов вже третю в цих Іграх золоту нагороду, показавши результат 39 хвилин 10,8 с, а у боротьбі за третє місце на “синьо-жовтих” знов чекала інтрига — серед двох українських спортсменів тільки за результатами фотофінішу бронзову нагороду отримав Руслан Денисенко, який на 0,1 секунди випередив Андрія Андріїшина (+46,0 с та +46,1 с).
Серед жінок третє місце виборола Єлизавета Нопрієнко. Це вже друга бронзова медаль спортсменки.
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Зазначається, що ще дві, поки що не медальні перемоги, у жіночих командних шахах — українки перемогли команду Польщі з рахунком 4:0 та команду Індії з рахунком 3:1.
Варто відзначити, що наразі у доробку України 9 високих нагород: 3 “золоті”, 3 “срібні” та 3 “бронзи”, та друге місце за загальною кількістю медалей і третє — за кількістю “золота”.