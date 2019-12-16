Україна здобула друге "золото" на Дефлімпійських іграх в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Національна дефлімпійська збірна команда України у четвертий змагальний день Дефлімпіади-2019, вирвала перемогу у лижних перегонах на середній дистанції, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.
Саме чоловіки на дистанції 5 км класикою довели “жовто-блакитних” на фініші до сліз: Дмитро Мажаєв та Андрій Андріїшин та лише одна десята секунди, що розділила перше та друге місце спортсменів (результат першого — 13 хв і 24 с, другого +0,1).
Таким чином, наразі в національної дефлімпійської збірної — 2 “золоті”, 3 “срібні” та 1 "бронзова" медалі.
Примітно, що на дистанції 3 кілометри класикою серед жінок наша Єлізавета Нопрієнко фінішувала четвертою. До подіуму їй не вистачило лише двох секунд.