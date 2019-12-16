Украина получила второе "золото" на Дефлимпийских играх в Италии

Именно мужчины на дистанции 5 км классикой довели “желто-синих” на финише до слез: Дмитрий Мажаев и Андрей Андриишин и лишь одна десятая секунды, что разделила первое и второе место спортсменов (результат первого — 13 мин и 24 с, второго +0,1).

Таким образом, сейчас в национальной дефлимпийской сборной — 2 “золотые”, 3 “серебряные” и 1 “бронзовая” медали.

Примечательно, что на дистанции 3 километра классикой среди женщин наша Елизавета Ноприенко финишировала четвертой. Чтобы выйти на подиум ей не хватило всего двух секунд.