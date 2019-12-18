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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 52951 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 104917 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 138382 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 142850 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 137380 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 172275 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116067 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Украинец стал трехкратным чемпионом Дефлимпийских игр

Украинец стал трехкратным чемпионом Дефлимпийских игр

Киев  •  УНН

 • 15477 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Пятый и предпоследний день соревнований в Санта Катерини принес 3 высокие награды Национальной дефлимпийской сборной команды Украины в рамках Дефлимпиады-2019, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.

Дмитрий Мажаев в гонке преследования завоевал уже третью в этих Играх золотую награду, показав результат 39 минут 10,8 с, а в борьбе за третье место на “сине-желтых” вновь ждала интрига — среди двух украинских спортсменов только по результатам фотофиниша бронзовую награду получил Руслан Денисенко, который на 0,1 секунды опередил Андрея Андриишина (+46,0 с и +46,1 с).

Среди женщин третье место заняла Елизавета Ноприенко. Это уже вторая бронзовая медаль спортсменки.

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Отмечается, что еще две, пока не медальные победы, в женских командных шахматах — украинки победили команду Польши со счетом 4:0 и команду Индии со счетом 3:1.

Стоит отметить, что сейчас в активе Украины 9 высоких наград: 3 “золотые”, 3 “серебряные” и 3 “бронзы”, и второе место по общему количеству медалей и третье — по количеству “золота”.

Украинские Национальные Новости

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