Украинец стал трехкратным чемпионом Дефлимпийских игр

Дмитрий Мажаев в гонке преследования завоевал уже третью в этих Играх золотую награду, показав результат 39 минут 10,8 с, а в борьбе за третье место на “сине-желтых” вновь ждала интрига — среди двух украинских спортсменов только по результатам фотофиниша бронзовую награду получил Руслан Денисенко, который на 0,1 секунды опередил Андрея Андриишина (+46,0 с и +46,1 с).

Среди женщин третье место заняла Елизавета Ноприенко. Это уже вторая бронзовая медаль спортсменки.

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Отмечается, что еще две, пока не медальные победы, в женских командных шахматах — украинки победили команду Польши со счетом 4:0 и команду Индии со счетом 3:1.

Стоит отметить, что сейчас в активе Украины 9 высоких наград: 3 “золотые”, 3 “серебряные” и 3 “бронзы”, и второе место по общему количеству медалей и третье — по количеству “золота”.