Українець А.Пустовий допоміг БК "Обрадойро" виграти матч чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Український бігмен “Обрадойро” Артем Пустовий провів поєдинок регулярного чемпіонату Іспанії з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Наш співвітчизник відіграв 21 хвилину у матчі проти “Манреси”, в складі якої на цей матч не був заявлений інший українець Ігор Зайцев.
А.Пустовий встиг відзначитися 11 очками (4/7 двоочкових, 3/7 штрафних), 2 підбираннями та 1 блок-шотом при 3 втратах і допоміг своїй команді здобути 5 перемогу в чемпіонаті Іспанії — 89:75.
Нагадаємо, що “Обрадойро” продовжує перебувати на передостанньому 16-му місці з 5 перемогами в 19 поєдинках, “Манреса” замикає турнірну таблицю з 3 перемогами
Додамо також, “Валенсія” ще одного збірника “жовто-блакитних” В’ячеслава Кравцова, яка пропускала 20-й тур, займає 3-е місце в таблиці з 13 перемогами в 18 матчах.