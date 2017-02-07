Украинец А.Пустовой помог БК "Обрадойро" выиграть матч чемпионата Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинский бигмен "Обрадойро" Артем Пустовой провел поединок регулярного чемпионата Испании по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Наш соотечественник сыграл 21 минуту в матче против "Манресы", в составе которой на этот матч не был заявлен другой украинец Игорь Зайцев.
А.Пустовой успел отличиться 11 очками (4/7 двухочковых, 3/7 штрафных), 2 подборами и 1 блок-шотом при 3 потерях и помог своей команде одержать 5 победу в чемпионате Испании - 89:75.
Напомним, что "Обрадойро" продолжает находиться на предпоследнем 16-м месте с 5 победами в 19 поединках, "Манреса" замыкает турнирную таблицу с 3 победами
Добавим также, "Валенсия" еще одного сборника "желто-синих" Вячеслава Кравцова, которая пропускала 20-й тур, занимает 3-е место в таблице с 13 победами в 18 матчах.