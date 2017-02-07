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Украинец А.Пустовой помог БК "Обрадойро" выиграть матч чемпионата Испании

Киев • УНН

 • 8386 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинский бигмен "Обрадойро" Артем Пустовой провел поединок регулярного чемпионата Испании по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Украинец А.Пустовой помог БК "Обрадойро" выиграть матч чемпионата Испании

Наш соотечественник сыграл 21 минуту в матче против "Манресы", в составе которой на этот матч не был заявлен другой украинец Игорь Зайцев.

А.Пустовой успел отличиться 11 очками (4/7 двухочковых, 3/7 штрафных), 2 подборами и 1 блок-шотом при 3 потерях и помог своей команде одержать 5 победу в чемпионате Испании - 89:75.

Напомним, что "Обрадойро" продолжает находиться на предпоследнем 16-м месте с 5 победами в 19 поединках, "Манреса" замыкает турнирную таблицу с 3 победами

Добавим также, "Валенсия" еще одного сборника "желто-синих" Вячеслава Кравцова, которая пропускала 20-й тур, занимает 3-е место в таблице с 13 победами в 18 матчах.

Украинские Национальные Новости

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