Україна здобула перше золото у жіночій боротьбі на ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Україна здобула перше золото у жіночій боротьбі на Чемпіонаті Європі. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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На чемпіонаті Європи у хорватському Загребі перемогу здобула Аліна Грушина-Акобія у ваговій категорії до 57 кг.
23-річна спортсменка з Полтавщини захистила свій минулорічний чемпіонський титул, тепер в її медальній колекції 4 нагороди на ЧЄ: 2 "золота", "срібло" і "бронза".
Чемпіонат Європи з трьох видів боротьби триватиме до 23 квітня.
Нагадаємо
Українки здобули три перші медалі у жіночій боротьбі на чемпіонаті Європи.
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