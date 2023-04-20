Українки здобули три перші медалі у жіночій боротьбі на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Українки здобули три перші медалі у жіночій боротьбі на чемпіонаті Європи в Загребі. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
На чемпіонаті Європи у хорватському Загребі були розіграні перші медалі у жіночій боротьбі. Українки здобули три срібні нагороди континентальної першості:
-
- Оксана Лівач здобула срібну медаль у ваговій категорії до 50 кг,
-
- Юлія Ткач здобула срібну медаль у ваговій категорії 59 кг,
-
- Алла Белінська здобула срібну медаль у ваговій категорії 68 кг.
-
Також, у Мінмолодьспорту зазначили, що чоловіча збірна України з вільної боротьби посіла четверте місце в командному заліку чемпіонату Європи, здобувши одну золоту і 4 бронзові медалі.
Чемпіонат Європи з трьох видів боротьби триватиме до 23 квітня.
Нагадаємо
Українець виборов "срібло" у першому етапі Кубку Світу зі стрибків у воду.