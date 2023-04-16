Українець виборов «срібло» у першому етапі Кубку Світу зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Олексій Середа - другий в фіналі стрибків з 10-метрової платформи на етапі Кубка Світу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Base of Ukrainian sports.
В китайському Сіані підходить до завершення перший етап Кубка Світу зі стрибків у воду 2023.
Повідомляється, що єдиний наш представник в фінальних змагання стрибків з платформи серед чоловіків, Олексій Середа, набрав суму 518.30 бала й виборов срібну нагороду змагань.
Таким чином в доробку нашої збірної на цьому етапі, дві нагороди - бронза Олексія Середи та Кірілла Болюха в синхронних стрибках з платформи та срібло Олексія Середи в особистих змаганнях з платформи.