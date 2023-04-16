Украинец завоевал "серебро" в первом этапе Кубка Мира по прыжкам в воду

В китайском Сиане подходит к завершению первый этап Кубка Мира по прыжкам в воду 2023.

Сообщается, что единственный наш представитель в финальных соревнования прыжков с платформы среди мужчин, Алексей Середа, набрал сумму 518.30 балла и завоевал серебряную награду соревнований.

Таким образом в активе нашей сборной на этом этапе, две награды - бронза Алексея Середы и Кирилла Болюха в синхронных прыжках с платформы и серебро Алексея Середы в личных соревнованиях с платформы.