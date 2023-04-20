Украинки завоевали три первые медали в женской борьбе на чемпионате Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинки завоевали три первые медали в женской борьбе на чемпионате Европы в Загребе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
На чемпионате Европы в хорватском Загребе были разыграны первые медали в женской борьбе. Украинки завоевали три серебряные награды континентального первенства:
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- Оксана Ливач завоевала серебряную медаль в весовой категории до 50 кг,
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- Юлия Ткач завоевала серебряную медаль в весовой категории 59 кг,
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- Алла Белинская завоевала серебряную медаль в весовой категории 68 кг.
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Также, в Минмолодежьспорта отметили, что мужская сборная Украины по вольной борьбе заняла четвертое место в командном зачете чемпионата Европы, завоевав одну золотую и 4 бронзовые медали.
Чемпионат Европы по трем видам борьбы продлится до 23 апреля.
Напомним
Украинец завоевал "серебро" в первом этапе Кубка Мира по прыжкам в воду.