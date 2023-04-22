Украина завоевала первое золото в женской борьбе на ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украина завоевала первое золото в женской борьбе на Чемпионате Европе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
На чемпионате Европы в хорватском Загребе победу одержала Алина Грушина-Акобия в весовой категории до 57 кг.
23-летняя спортсменка с Полтавщины защитила свой прошлогодний чемпионский титул, теперь в ее медальной коллекции 4 награды на ЧЕ: 2 "золота", "серебро" и "бронза".
Чемпионат Европы по трем видам борьбы продлится до 23 апреля.
Напомним
Украинки завоевали три первые медали в женской борьбе на чемпионате Европы.
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