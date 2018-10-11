Україна збільшила експорт курятини

У грошовому вираженні експорт м’яса птиці становив 381,1 млн дол.

Основним імпортером українського м’яса птиці є Нідерланди. За 9 місяців поточного року Україна поставила в Нідерланди м’яса птиці на 89,7 млн ​​дол.

Друге місце належить Словаччині з грошовим показником в 47,5 млн дол., третє — Іраку. У січні-вересні поточного року Україна поставила до Іраку курятини на 32,4 млн дол.

У той же час імпорт м’яса птиці України за підсумками 9 місяців 2018 року становив 99,1 тис. тонн.

Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні — компанія “МХП” заявила про плани зі збільшення експорту. За словами виконавчого директора Юрія Косюка, країни-конкуренти чинять опір цьому, але в планах “МХП” — стати європейськими (еквівалентами) Brasil Foods або Tyson.

Раніше УНН повідомляв, що за останній час Україна вирвалася в топ-10 світових лідерів з поставок курятини. У країнах ЄС — Україна в топ-3.

Експерти пов’язують такий прорив України з торішніми дотаціями, що дозволили, за їхніми словами, стабілізувати ціни на внутрішньому ринку і просунути українську продукцію на зовнішніх ринках.

При цьому профільні експерти часто відзначають, що сьогоднішнє торгове положення України (АПК) — більше схоже на диво, адже конкурувати у світі з такою мізерною держпідтримкою майже неможливо.

“Якщо подивитися на наш аграрний сектор, не зсередини країни, а з боку — він виглядає як диво. Оскільки нам з вами вдається конкурувати і заробляти незважаючи на те, що у нас держпідтримка дорівнює практично нулю, а в країнах-конкурентах держпідтримка на гектар становить 500 євро”, — говорить заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.

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