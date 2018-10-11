Украина увеличила экспорт курятины

В денежном выражение экспорт мяса птицы составил 381,1 млн долл.

Основным импортером украинского мяса птицы являются Нидерланды. За 9 месяцев текущего года Украина поставила в Нидерланды мяса птицы на 89,7 млн долл.

Второе место принадлежит Словакии с денежным показателем в 47,5 млн долл., третье — Ираку. В январе-сентябре текущего года Украина поставила в Ирак курятины на 32,4 млн долл.

В то же время импорт мяса птицы Украиной по итогам 9 месяцев 2018 года составил 99,1 тыс. тонн.

Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине — компания “МХП” заявила о планах по увеличению экспорта. По словам исполнительного директора Юрия Косюка, страны-конкуренты сопротивляются этому, но в планах “МХП” — стать европейскими (эквивалентами) Brasil Foods или Tyson.

Ранее УНН сообщал, что за последнее время Украина вырвалась в топ-10 мировых лидеров по поставкам курятины. В странах ЕС — Украина в топ-3.

Эксперты связывают такой прорыв Украины с прошлогодними дотациями, позволившими, по их словам, стабилизировать цены на внутреннем рынке и продвинуть украинскую продукцию — на внешних рынках.

При этом профильные эксперты часто отмечают, что сегодняшнее торговое положение Украины (АПК) — больше похоже на чудо, ведь конкурировать в мире с такой мизерной господдержкой почти невозможно.

“Если посмотреть на наш аграрный сектор, не изнутри страны, а со стороны — он выглядит как чудо. Потому как мы с вами умудряемся конкурировать и зарабатывать несмотря на то, что у нас господдержка равна практически нулю, а в странах-конкурентах господдержка на гектар составляет 500 евро”, — говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

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