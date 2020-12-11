Україна вперше за 70 років членства очолила Дунайську комісію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Посол України в Угорщині Любов Непоп очолить Дунайську комісію - міждержавний орган, що узгоджує режим судноплавства на Дунаї. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
“Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Головою на 2021-2023 роки обрана наша пані посол в Угорщині Любов Непоп”, — написав міністр.
Дипломат наголосив, що головування України є “визнанням авторитету нашої держави в регіоні, спрятиме її євроінтеграції та економічному розвитку”.
Нагадаємо, раніше очільником Бюджетного комітету Постійного арбітражного суду на 2021 рік був обраний Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.